بسبب انتشار حشرة “البق”..الحويج يحظر استيراد الأثاث من فرنسا 

أخبارليبيا24

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا بحظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات الجديدة والمستعملة من فرنسا بسبب انتشار حشرة “البق” فيها.

وشدد الحويج على ضرورة منع دخول الأثاث والمفروشات عبر جميع المنافذ الجمركية الليبية، لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.

ووجّه وزير الاقتصاد في قراره، مصلحة الجمارك إلى عدم الإفراج عن أي شحنات موردة من الأثاث والمفروشات من أي دولة، إلا بعد اتخاذ التدابير الوقائية والتأكد من خلوها من ناقلات الحشرات والآفات الضارة.