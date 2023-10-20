بسبب “البق”.. الحويج يحظر استيراد الأثاث والمفروشات من فرنسا

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، قرارا يقضي بحظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات من فرنسا نظرا لانتشار حشرات “البق” بها.

ونصّت المادة الأولى من القرار رقم 635 لسنة 2023 على حظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات الجديدة والمستعملة ذات المنشأ الفرنسي، ومنع دخولها عبر جميع المنافذ الجمركية بالدولة الليبية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، حسب ما جاء على صفحة الوزارة.

ووجّه القرار في مادته الثانية مصلحة الجمارك بعدم الإفراج عن أي شحنات مستوردة من الأثاث والمفروشات إلا بعد اتخاذ التدابير الوقائية والتأكد من خلوها من ناقلات الحشرات والآفات الضارة.

وكلف الحويج مدير عام مصلحة الجمارك أخذ الإجراءات بعدم الإفراج عن سلعة الأثاث والمفروشات الموردة من دولة فرنسا بشكل عاجل قبل صدور القرار بعدما لوحظ انتشار حشرة “البق” بها.

وتشهد فرنسا انتشار موجة غير مسبوقة من “بق الفراش” في الأماكن العامة وخصوصا في مترو الانفاق وفي القطارات وصالات السينما، إذ نشر فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من فيديوهات التي توثق انتشار هذه الآفة.