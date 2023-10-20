الهلال الأحمر الإماراتي يُرسل 90 ألف جرعة لقاح إلى درنة

أخبار ليبيا 24

وصلت طائرة إماراتية، اليوم الجمعة، إلى مطار بنينا الدولي، محملة بـ 3 أطنان من اللقاحات المخصصة لمكافحة “الحمى الشوكية” و”الإنفلونزا”، ونقلت الشحنة الطبية إلى مدينة درنة بالتعاون مع الجهات الصحية الليبية.

وأوضح وفد الهلال الأحمر الإماراتي أن الشحنة الطبية تحتوي على 90 ألف جرعة من لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا، والتي تكفي لحوالي 30 ألف شخص.

لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة في ليبيا لضمان توفير المبردات اللازمة للشحنة، حيث يجب أن تحفظ تحت درجة حرارة 8 درجات مئوية للحفاظ على جودة اللقاحات وتسهيل توزيعها على سكان المدينة.

وتأتي هذه المساعدة الطبية كجزء من الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز المناعة المجتمعية وتقديم حماية إضافية للأشخاص الأكبر سنًا وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتعكس هذه الجهود التزام دولة الإمارات بتقديم الدعم الإنساني والمساعدة للشعب الليبي، وتأتي بعد الكارثة التي نجمت عن إعصار دانيال في سبتمبر الماضي، حيث تسعى الدولة لمساعدة الأشقاء في ليبيا في عملية التعافي من تلك الكارثة ومواجهة تداعياتها.