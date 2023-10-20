النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب في غزة

أخبار ليبيا 24

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، وتتجه نحو تحقيق زيادات للأسبوع الثاني وسط تزايد المخاوف من أن توسع الصراع في الشرق الأوسط سيعطل الإمدادات من واحدة من أكبر المناطق المنتجة في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 93.35 دولار للبرميل. وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90.37 دولارًا للبرميل، مرتفعًا دولارًا واحدًا أو 1.1 بالمئة. وينتهي عقد نوفمبر للشهر الأول يوم الجمعة.

وبلغ عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا لشهر ديسمبر 89.36 دولارا للبرميل، مرتفعا 99 سنتا أو 1.1 بالمئة.

ويتجه كلا العقدين لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية؛ حيث أدى انفجار في مستشفى في غزة هذا الأسبوع والغزو البري المتوقع للقوات الإسرائيلية إلى زيادة المخاوف من انتشار الصراع في الشرق الأوسط.

وتتلقى أسعار النفط الدعم أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام ووسط انخفاض المخزونات خاصة في الولايات المتحدة.

وقالت، وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الخميس، إن واشنطن تسعى لشراء ستة ملايين برميل من النفط الخام لتسليمها إلى احتياطي البترول الاستراتيجي في ديسمبر ويناير، في الوقت الذي تواصل فيه خطتها لتجديد مخزون الطوارئ.