المنظمة الدولية للهجرة توزع مواد اغاثية للمتضررين جراء إعصار دانيال

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، توفير مواد إغاثة أساسية للمتضررين والنازحين بمدينة درنة جراء إعصار دانيال الذي ضرب الشرق الليبي.

وقالت المنظمة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أنها وفرت مساعدات لنحو 837 فردًا وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمساعدة الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة الخارجية البريطانية.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ليبيا قد أعلن الجمعة في تقرير له يغطي الفترة من10 إلى 17 أكتوبر الجاري، أنه لا يزال أكثر من 43421 الف شخص نازح داخل البلاد، بما في ذلك 16 ألفًا في درنة.