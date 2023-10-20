المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تناقش لائحة انتخاب المجالس البلدية

قامت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الجمعة بعقد اجتماع ضم رئيس وأعضاء مجلس المفوضية ومديري ورؤساء أقسام الإدارات الفنية وعدد من خبراء البعثة الأممية لدى ليبيا لمواصلة النقاش حول اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.

ويأتي الاجتماع في إطار استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات المجالس البلدية ولمناقشة التفاصيل المتعلقة بلائحة تسجيل الناخبين وتسجيل المرشحين بهدف رفع نسب المشاركة في الانتخابات.

وناقش المجتمعون الجداول الزمنية للانتخابات والملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية وفقاً للائحة بعد اعتمادها في شكلها النهائي.