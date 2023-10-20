المركز الوطني لمكافحة الأمراض السايح يبحث نتائج المسح لعوامل اختطار الأمراض غير السارية

20 أكتوبر، 2023 10:30 م
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عقد  المركز الوطني لمكافحة الامراض اجتماعًا فنيًا مع خبراء منظمة الصحة العالمية من المكتب الرئيسي والاقليمي وممثل المنظمة في ليبيا  والإدارات المعنية بالمركز؛ لتحليل و مناقشة النتائج  الأولية للمسح الوطني لعوامل اختطارالأمراض غير السارية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الامراض  عبر صفحته في فيس بوك أم المسح الوطني لتقييم عوامل الاختطار للامراض غير السارية كان قد انطلق في شهر نوفمبر سنة 2022 بعد توقف دام لأكثر من 14 عامًا، بالتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة، ومشاركة أكثر من 250 باحث ميداني، استهدفوا فيه أكثر من 6000 أسرة ليبية.

20 أكتوبر، 2023 10:30 م
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