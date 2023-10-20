أخر الأخبار

المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن افتتاح مصحة مختصة بالنساء والولادة

20 أكتوبر، 2023 9:12 م
2

قامت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الخميس بافتتاح مبنى جديد بمصحة النفط بالعاصمة طرابلس خاص بالولادة وبجراحة النساء  بقدرة استيعابية قوامها  75 سريراً.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن المبنى يتضمن ثلاثة غرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات وغرفة طوارئ متطورة وصالة ولادة حديثة وغرفة حضانة مزودة بعدد 13 جهاز متطور حاضن لحديثي الولادة.

وأكد مدير عام المصحة سراج الدين بن عامر  أن العمل بالمصحة مازال متواصلاً ؛ لافتتاح أقسام أخرى وصيانة المبنى القديم وإجراء التحويرات المناسبة بهدف تحقيق مزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية التي تقدمها المصحة.

20 أكتوبر، 2023 9:12 م
2

المزيد من الأخبار

طرابلس | القبض على شخص وعد “40” بنت بالزواج عبر جروبات الزواج بفيسبوك

20 أكتوبر، 2023 10:47 م

المركز الوطني لمكافحة الأمراض السايح يبحث نتائج المسح لعوامل اختطار الأمراض غير السارية

20 أكتوبر، 2023 10:30 م

الدبيبة : ملف إعادة إعمار درنة لامجال فيه للتجاذبات السياسية

20 أكتوبر، 2023 9:38 م

الباعور يؤكد موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية 

20 أكتوبر، 2023 9:36 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى