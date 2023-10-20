المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن افتتاح مصحة مختصة بالنساء والولادة

قامت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الخميس بافتتاح مبنى جديد بمصحة النفط بالعاصمة طرابلس خاص بالولادة وبجراحة النساء بقدرة استيعابية قوامها 75 سريراً.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن المبنى يتضمن ثلاثة غرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات وغرفة طوارئ متطورة وصالة ولادة حديثة وغرفة حضانة مزودة بعدد 13 جهاز متطور حاضن لحديثي الولادة.

وأكد مدير عام المصحة سراج الدين بن عامر أن العمل بالمصحة مازال متواصلاً ؛ لافتتاح أقسام أخرى وصيانة المبنى القديم وإجراء التحويرات المناسبة بهدف تحقيق مزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية التي تقدمها المصحة.