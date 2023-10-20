الكهرباء تعود إلى أحياء جديدة في درنة

20 أكتوبر، 2023 2:37 م
3

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء نجاح جهود فرقها الفنية بدائرة توزيع درنة في إعادة التيار لأحياء جديدة في المدينة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، أن فرقها تمكنت من شحن محطة ساسي المغزية لشارع ميزران والحي المجاور له، كما شحنت خطا هوائيا يغذي عمارة غفير المقابلة للميناء وعددا من المنازل الواقعة أمام مصرف الأمان.

وعادت التغذية لمنازل شارع الجيش، إضافة إلى تسارع وتيرة العمل لشحن محطة جملاكي بعد إجراء أعمال حفر وصيانة للكوابل المعطوبة المغذية لها بمدخل شارع الفنار الشمالي.

20 أكتوبر، 2023 2:37 م
3

المزيد من الأخبار

الهلال الأحمر الإماراتي يُرسل 90 ألف جرعة لقاح إلى درنة

20 أكتوبر، 2023 3:58 م

رغم عدم ممانعة الداخلية.. اتحاد الكرة يؤجل بحث مسألة حضور الجمهور للدوري الممتاز  

20 أكتوبر، 2023 3:51 م

الصحة الفلسطينية: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي يقترب من حاجز الـ”4″ آلاف شهيد

20 أكتوبر، 2023 3:32 م

شركة الكهرباء تشرع في صيانة محطات الجهد المتوسط والتوزيع في درنة

20 أكتوبر، 2023 3:02 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى