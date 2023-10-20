العيضة يناقش مع مدير عام مستشفى الوحدة الإحصائيات منذ اليوم الأول لوقوع الكارثة 

أخبارليبيا24

ناقش رئيس غرفة الطوارئ درنة إسماعيل العيضة، مع مدير عام مستشفى الوحدة محمد القابسي الإحصائيات منذ اليوم الأول لوقوع الكارثة الى يوم 18 اكتوبر 2023.

واستعرض الجانبان استقرار الوضع الصحي والخدمات المُقدمة وسد العجز الذي قامت به وزارة الصحة في إرسال الفرق الطبية لدرنة نتيجة فقدان عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة جراء الكارثة.

وتطرق الاجتماع إلى جميع الخدمات المُقدمة بالإحصائيات منها عدد العمليات الجراحية وعدد الدخول والمتابعة ومعامل التحاليل الطبية والأشعة.

وأكد روؤساء الأقسام بمستشفى الوحدة أن وضع الاستقرار الصحي في درنة عاد بشكل جيد وعودة تدريجية للعناصر الطبية وهذا الدعم كان بشكل أساسي من وزارة الصحة للحكومة الليبية بجهود كبيرة وعالية.