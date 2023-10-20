الصحة الفلسطينية: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي يقترب من حاجز الـ”4″ آلاف شهيد

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والضفة الغربة يقترب من حاجز الـ”4″ آلاف شهيد، لافتة إلى أن عدد الشهداء بلغ 3854 شهيدا منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأشارت في آخر إحصائية إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى الآن أكثر من 3785 شهيد، وما يزيد عن 13 ألف جريح، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة 69 شهيداً، وأكثر من 1300 جريح منذ بدء العدوان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي عدوانها وقصفها وارتكاب المزيد من المجازر بحق أهالي قطاع غزة.