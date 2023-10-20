الردع يضبط شخصًا يبتز الفتيات بمواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية 

أخبارليبيا24- خاص

تمكن عناصر جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة من القبض على شاب يمتهن ابتزاز الفتيات بمواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.

وقال المتحدث باسم الجهاز أحمد بن سالم لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الجمعة، إن الجهاز تلقى بلاغاً من فتاة تتعرض للابتزاز والمساومة.

وأوضح بن سالم أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية الجاني والقبض علية.

وأضاف المتحدث أن هناك عديد الشكاوي من قبل المواطنين حول عمليات الابتزاز من ضعاف النفوس الذين اختاروا وسائل كسب غير مشروعة ليمارسوا التهديد بالنشر مقابل الحصول على المال، منتهكين بذلك الأعراض والحرمات، قبل انتهاك الخصوصيات.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري والمباشر عن أي محاولة ابتزازٍ يتعرضون لها، وذلك من خلال مراسلة الصفحة الرسمية للجهاز أو التواصل على رقم البلاغات المخصص.

وطالب بن سالم، المواطنين والمواطنات إلى عدم مشاركة أي معلوماتٍ أو صورٍ خاصة مع أشخاص غير موثوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانجرار وراء دعاوى النصب والاحتيال.

وأكد استمرارهم بمتابعة جميع البلاغات والقضايا المحالة إليهم، سعياً لمكافحة هذه الظاهرة الهدامة والحد منها، بما تكفله التشريعات والقوانين النافذة.