الدبيبة : ملف إعادة إعمار درنة لامجال فيه للتجاذبات السياسية

قال رئيس حكومة الوحدة “ عبدالحميد الدبيبة “ إن حكومته نجحت في نقل البلاد من حالة الحروب إلى التنمية والمشاريع، وجعلها ثقافةً عامة وميدانًا للتسابق بين الجميع.

وجدد “ الدبيبة “ في كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن للعام 2023م المنعقد في طرابلس الخميس موقف حكومته الثابت من إقامة انتخابات حرة ونزيهة وتجديد الشرعية للسلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.

وشدد الدبيبه في كلمته على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وفق قوانين عادلة ونزيهة غير مفصَّلة لإقصاء أوإنجاح طرف أو فرد بعينه.

وفي ذات السياق قال الدبيبه إن مشاريع عودة الحياة التي اطلقتها حكومته ستستمر في مختلف مناطق ومدن البلاد دون استثناء رغم كل العراقيل والصعوبات .مؤكدا بأن حكومته بكافة وزرائها ومؤسساتها وأجهزتها التنفيذيةاتجهت دوماً نحو خدمة المواطن في شتى المجالات.