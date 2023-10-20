الباعور يؤكد موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية 

أخبارليبيا24

أكد مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء والمفوض بتسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر سالم الباعور على موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية.

وطالب الباعور – خلال ترأسه وفد ليبيا المشارك في الاجتماع الاستثنائي “للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي – بتحرك عربي وإسلامي عاجل، وتنسيق الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري.

وأوضح أن الإصرار على قتل المدنيين والتدمير الشامل للبنية التحتية ومحو أحياء بأكملها بقطاع غزة واستهداف المرافق الطبية وقطع الماء والكهرباء والدواء والغذاء وحرب الإبادة لسكان غزة.

ولفت إلى أن هذه الأحداث تتطلب تحركاً استثنائياً عاجلاً وحازماً يعكس وحدة الموقف الإسلامي والعربي الرافض لتعنت الاحتلال الاسرائيلي ومواصلته فرض الأمر الواقع بتصفية القضية الفلسطينية.

وعبر خلال كلمته عن رفض دولة ليبيا لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.