الاتحاد الليبي لكرة السلة يُحدد موعد مباراة السوبر

أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر، موعدًا للقاء كأس السوبر بين الأهلي بنغازي والاتحاد بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي.

وقال الاتحاد إن قرعة بطولة الدوري لكرة السلة للموسم الرياضي 2023 – 2024 ستكون يوم الثلاثاء 21 نوفمبر،وأن فتح فترة القيد الأولى من 21 أكتوبر حتى 13 نوفمبر، وأن هناك فترة القيد ثانية للاعبين غير المقيدين بالأنديةمن 14 نوفمبر حتى 20 نوفمبر، كما ستكون هناك فترة قيد ثانية بين الذهاب والإياب، ومن المقرر أن تكون انطلاقة المنافسات في الثالث من ديسمبر.