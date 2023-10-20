الأردن يحذّر من قدوم الأسوأ في حرب غزة

أخبار ليبيا 24

قال، وزير الخارجية الأردني، يوم الخميس، إن بلاده تخشى أن الأسوأ لم يأت بعد في الحرب بين إسرائيل وحماس، مع عدم وجود مؤشرات على نجاح الجهود المبذولة لتهدئة التوترات.

وأدى هجوم مميت نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1400 شخص، في المقابل قصفت إسرائيل قطاع غزة في هجمات أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليون شخص.

وقال أيمن الصفدي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، إن الحرب ستكون لها “تداعيات كارثية”، ودعا إلى “حماية المنطقة من خطر توسعها”.

وقال الصفدي: “كل المؤشرات تشير إلى أن الأسوأ قادم.. وستكون للكارثة عواقب مؤلمة خلال الفترات المقبلة”، مضيفا أن الجهود الدبلوماسية لم تسفر عن أي نتائج لإنهاء الصراع.

وقال الصفدي، إن “قرار إنهاء الحرب ليس عندنا، إنه عند إسرائيل وعلينا أن نبذل كل الجهود لإنهائها”.