أمن بنغازي: البحث الجنائي يضبط عصابة خطيرة تمارس جرائم القتل والسطو 

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي بالمُديرية تمكن من ضبط عصابة خطيرة متمرسة في جرائم السطو والسرقات..

وقال رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي مقدم خالد الرابحي إن فريق العمل بالقسم قام ببذل جهداً كبيراً للقبض على المتهمين وإعادة المسروقات إلى أصحابها.

ولفت إلى أنه تم إنجاز المهمة على الرغم من عدم توافر أي أدلة تدل على هويتهم، مشيراً إلى أنه بفضل الجاهزية التامة للفرق الميدانية بقسم البحث الجنائي بالمديرية تم التوصل لستة أشخاص من الجناة في وقت قياسي وايداعهم بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.

وأوضح الرابحي أن المتهمين يعملون ضمن عصابة احترفت السرقات والسطو المسلح.

وأضاف أن تفاصيل الوقائع تعود لسنوات ماضية منها قضايا قتل وتم فيما سبق ضبط أطراف من هذا التشكيل وايداعهم بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.

وأوضح رئيس القسم أنه تم ضبط شخص مصري الجنسية من قبل جهاز الظواهر السلبية بمنزله متلبسًا بحوزته مخدرات نوع حشيش ومواد تستخدم في تصنيع الخمور وكذلك أقراص مهلوسة نوع ترامدول.

وأفاد رئيس القسم أن ضبط المصري كونه مطلوبًا و مشاركاً في عدة وقائع من قتل وسرقة وسرقة بقوة السلاح والاختطاف.

ولفت الرابحي إلى أن المتهم كان هاربا خارج البلاد تم ضبطه وإحالته لقسم البحث الجنائي بالمُديرية للاستدلال معه تمهيداً لإحالته للنيابة.

واستطرد قائلا :”بالاستدلال مع المتهمين أكدوا بأنهم يقومون بعمليات السلب والسطو منذ عام 2019 واعترفوا عن عدة عمليات سرقة وسطو مسلح من ضمنها اختطاف سيدة من داخل مزين نساء وقتل شخص يحمل الجنسية الباكستانية داخل محل لبيع المجوهرات وسرقة محتويات المحل من مجوهرات ومبالغ مالية وقتل سيدة تحمل الجنسية السودانية ومحاولة إخفاء جثمانها وقتل شخص يحمل الجنسية السودانية”.

وأوضحت المديرية أن عناصر قسم البحث الجنائي بالمُديرية تمكنوا من إعداد خطة احتواء سريعة لسرعة ضبط الجناة ونجحوا في تحديد المشتبه بهم في وقت قياسي و ضبطهم واحداً تلو الاخر.