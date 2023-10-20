أكثر من 35 مليون برميل.. إنتاج ليبيا من النفط في سبتمبر

20 أكتوبر، 2023 11:45 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، عن الإحصائية الخاصة بإجمالي إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خلال شهر سبتمبر.

ووفقا للإحصائية التي أصدرتها المؤسسة الوطنية للنفط، فقد أعلنت استخراج 35 مليونا و871 ألفا و 855 برميلا نفط الشهر الماضي.

وسجلت المنتجات النفطية 513 ألفا و428 طنا، والمنتجات البتروكيماوية 41 ألفا و151 طنا و197 ألفا و730 طنا من المكثفات، وفق البيان.

ووصل إنتاج حقول الغاز الطبيعي في ليبيا إلى مليار و44 مليونا و320 ألفا و321 مترا مكعبا خلال الفترة نفسها.

20 أكتوبر، 2023 11:45 م
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