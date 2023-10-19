نصية : رئيس البعثة الأممية لا يريد رئيسا لليبيا ولم يقدم حلولا للأزمة

أخبار ليبيا 24

وجه عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، انتقادات شديدة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، ووصفه بأنه “ضعيف” ولا يستطيع أن يقود المرحلة في الوقت الحالي.

وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له: “باتيلي مُصر على عودة الليبيين إلى الصراع على الحكومات، وضرورة وجود حكومة موحدة، وكلما نسير خطوة إلى الأمام، يُعيدنا إلى الخلف مرة أخرى، ولذلك هذه ليست مرحلة مبعوث مثله” .

أضاف: “هناك توافق كبير لتجاوز العقبات، ولكن باثيلي أثبت أنه غير مستوعب للمشكلة الليبية، ولا أطراف الصراع، وأن مسألة الجولتين في الانتخابات الرئاسية، وُضعت لحل مشكلة في قوانين الانتخابات بشأن مسألة الجنسية، وباثيلي كان على علم بذلك، فلماذا لم تضع الأمم المتحدة الحلول لهذا الأمر؟”.

وأشار إلى أن باثيلي كان ينافس على منصب الرئيس في السنغال، ولا يريد أن يكون لليبيين رئيسا للبلاد، متسائلاً: “ما علاقة باثيلي بالتزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟ فهذا أمر من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات”.

وأشار إلى أن البعثة الأممية لم تقدم أي مقترح أفضل مما قدمته لجنة “6+6″، وباثيلي لم يقم بأي خطوة تجاه مشكلة توافق أطراف الصراع في ليبيا.