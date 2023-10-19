ناقلة مليونية ترسو على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طريقها إلى جبل طارق

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت الناقلة النفطية “افرو ديتي” إلى ميناء الحريقة النفطي في طبرق؛ لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لأخبار ليبيا 24؛ أن الناقلة قادمة من إيطاليا وتحمل علم ليبيريا، وهي الناقلة الرابعة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 205 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.