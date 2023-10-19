مصلحة الجمارك تتفق مع تركيا على آلية لتفعيل الاتفاقية الجمركية

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الاتفاق مع الجانب التركي على آلية لتفعيل الاتفاقية الجمركية المختصة بالتعاون الإداري المتبادل، الموقعة بين الطرفين العام 2014، عبر القنوات الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقد أمس الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، بين وفد من مصلحة الجمارك برئاسة اللواء سليمان علي سالم، ومدير عام الجمارك التركية بمقر وزارة التجارة التركية.

وتناول الاجتماع الدور المهم الذي تلعبه الجمارك في انسياب حركة السلع، وحماية المستهلك، وتعزيز الأمن الاقتصادي بين البلدين.

كما شهد الاجتماع توقيع محضر اجتماع بين الجانبين، لتفعيل تبادل المعلومات، والتعاون في تنفيذ أنشطة تدريبية، لرفع كفاءة أعضاء مصلحة الجمارك.