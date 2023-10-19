لبنان يبحث خطة طوارئ في حال نشوب حرب

أخبار ليبيا 24

بحث الرئيس الليناني نجيب ميقاتي، خطة الطوارئ التي أعدتها الأمم المتحدة لمواكبة التطورات الراهنة في لبنان .

وبحسب الرئاسة اللبنانية.. تشمل الخطة معالجة الأوضاع «خدماتياً وإنسانياً وصحياً واجتماعياً، إضافة إلى دعم البلديات والدفاع المدني في هذه الظروف»

ويهدف هذا الاجتماع إلى وضع خطة طوارئ استباقية للإجلاء والنزوح بحال وقوع أي حرب أو حصول أي تطور على الجبهة ​الجنوبيّة للبنان مع إسرائيل، بحسب رويترز للأنباء.

الجدير بالذكر أن جماعة «حزب الله» اللبنانية تمكنت من قصف موقع المالكية الإسرائيلي.

وبحسب ما أكدته الجماعة..فقد تمكنت من «قصف الموقع وتمت ‏إصابته بشكل مباشر، ما أدى إلى ‏إصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية»

وفي سياقٍ ذي صلة.. أطلقت الجماعة «يوم الغضب» تنديدًا بقصف إسرائيل مستشفى المعمداني في غزة، حيثُ دعا الحزب إلى إحياء اليوم بالتزامن مع حشودٍ ضخمة من المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في عوكر بالضاحية الشمالية للعاصمة بيروت.