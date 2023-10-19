ضمن مشروعات التنمية في الجنوب.. الدبيبة يوجه بمعالجة العوائق أمام صيانة طريق “غات – أوباري”

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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بمعالجة العوائق أمام الانطلاق الفعلي لمشروع صيانة وتطوير طريق غات – أوباري الذي يتجاوز طوله 360 كيلومترا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح لمتابعة مشروعات التنمية في المنطقة الجنوبية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي لإعادة إعمار بلدية مرزق، وفق بيان المكتب الإعلامي للحكومة، اليوم الخميس.

وأمر الدبيبة بحل المشكلات أمام تأهيل وتشغيل محطة الصرف الصحي سبها، لما يمثله المشروع من أهمية لسكان المدينة.

واتفق الجانبان على ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية المكلفة بعدد من المشروعات في المنطقة الجنوبية، والإجراءات المتخذة من البلديات في تنفيذ ميزانية التنمية المحلية وضرورة استخدامها بشكل سليم.