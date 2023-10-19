صادرات روسيا النفطية للصين تسجل مستوى قياسي

أخبار ليبيا 24

استوردت الصين 75 مليون طن من النفط الروسي خلال أول ثمان أشهر العام الحاليّ.

وتوقعت وزارة النفط والغاز الروسية أن تتخطى صادرات روسيا إلى الصين مستوى 30 مليار متر مكعبة من الغار.

وفي وقتٍ سابق.. تراجعت صادرات روسيا من النفط بواقع 600 ألف برميل يومياً خلال يونيو الماضي.

وكالة الطاقة الدولية؛ أوضحت أن صادرات روسيا النفطية انخفضت لتبلغ 7.3 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، بحسب التقرير الشهري.

وأشارت الوكالة ضمن تقريرها إلى هبوط العوائد التي حققتها موسكو من صادرات الخام بنحو 1.5 مليار دولار لتصبح 11.8 مليار دولار، ما يمثل تقريباً نصف الإيرادات المسجلة قبل عام

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت روسيا عزمها تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط الخام حتى نهاية عام 2024.

رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال عن بلادهُ ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر للعام القادم.