حماد يصدر تعليمات بتفعيل قرار يعامل الفلسطينيين المقيمين مثل المواطنين الليبيين

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم الخميس، تعليماته العاجلة لكافة المؤسسات والوزارات بضرورة تفعيل القرار (49) لعام 1990 القاضي بمعاملة الإخوة الفلسطينيين المقيمين في الدولة الليبية معاملة الليبيين.

والقانون يمنح الفلسطينيين التمتع بكافة حقوق المواطنين الليبيين، ومنها حق التمتع بالإقامة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المهن أو الحرف وغيرها من الأنشطة.

كما يمنحهم الحق في التعليم والعلاج المجاني، والإعفاء من رسوم إصدار بطاقات الحصر ورسوم المغادرة والدخول مما يخص السجل التجاريّ والتراخيص.