حماد: الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة تشرعان في تجهيز قوافل مساعدات إلى غزة

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حمّاد، اليوم الخميس، إن الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة بدأت في تجهيز قوافل مساعدات إنسانية عاجلة تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال اللقاء مع وزير الخارجية المفوّض بالحكومة، عبدالهادي الحويج، رفقة القنصل العام لدولة فلسطين، عماد العتيلي، والوفد المرافق له من القنصلية.

وأعرب حماد عن تضامن الحكومة ووقوفها مع الأشقاء في فلسطين لما يتعرضون له من قتل وتهجير وتدمير ممنهج.

ونقل رئيس الوزراء، للقنصل العام لدولة فلسطين، موقف القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ودعمه الشعب الفلسطيني ونضاله.