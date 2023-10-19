حكومة الوحدة تعتمد صرف المنحة الشهرية للطلبة الفلسطينيين في الجامعات والمعاهد العليا

أخبار ليبيا 24

اعتمد، مجلس وزراء حكومة الوحدة، اليوم الخميس، قرارا يقضي باستمرار صرف المنحة الشهرية للطلبة الفلسطينيين في الجامعات والمعاهد العليا داخل ليبيا.

كما تم اعتماد قرار آخر بمنح المعاش الأساسي للأرامل والمطلقات والمعاقين من أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا.

وعقد اليوم الخميس في مجمع قاعة النصر بطرابلس، اجتماع مجلس الوزراء الثامن لهذا العام، برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وحضور وزراء حكومة الوحدة الوطنية، لبحث عدد من الملفات السياسية والخدمية.

في المقابل، أصدر رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، اليوم الخميس، تعليماته العاجلة لكافة المؤسسات والوزارات بضرورة تفعيل القرار (49) لعام 1990 القاضي بمعاملة الإخوة الفلسطينيين المقيمين في الدولة الليبية معاملة الليبيين.

والقانون يمنح الفلسطينيين التمتع بكافة حقوق المواطنين الليبيين، ومنها حق التمتع بالإقامة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المهن أو الحرف وغيرها من الأنشطة.

كما يمنحهم الحق في التعليم والعلاج المجاني، والإعفاء من رسوم إصدار بطاقات الحصر ورسوم المغادرة والدخول مما يخص السجل التجاريّ والتراخيص.