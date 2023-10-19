تمديد سجن قيادي في حركة «النهضة» التونسية

أخبار ليبيا 24

مدّد قاضي التحقيق الأول المكلف بمكافحة الإرهاب التونسي فترة سجن علي العريّض، نائب رئيس حركة «النهضة»، لمدة 4 أشهر إضافية.

وبحسب بياناتٍ حكومية تونسية جاء قرار التمديد «في إطار قضية شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج البلاد، وأبرزها سوريا والعراق، وذلك إبان توليه وزارة الداخلية ما بين سنتَي 2012 و2013، وهما السنتان اللتان شهدتا خروج آلاف الشبان التونسيين من البلاد للتوجه إلى بؤر التوتر، والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة، خصوصاً في سوريا وليبيا والعراق» وفقَ ما نقلته وكالة الشرق الأوسط للأنباء عن الحكومة.

وفي أبريل الماضي.. داهمت قوات الأمن التونسي، منزل رئيس مجلس النواب المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأكدت مصادر متطابقة أن الشرطة التونسية اقتادت الغنوشي إلى مركز التحقيقات بالعوينة.

وعلى إثر ذلك، نددت حركة النهضة بعملية القبض على رئيس مجلس النواب رئيس الحركة، معتبرة أن ذلك يعد تطورًا خطيرًا، وعدم احترام لأبسط الإجراءات القانونية.

وطالبت الحركة في بيان لها بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.