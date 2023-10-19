تكليف قسم مرور بنغازي بالعمل خلال الفترة المسائية

19 أكتوبر، 2023 2:45 م
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أخبار ليبيا 24

كلفت مديرية أمن بنغازي قسم المرور والتراخيص بالعمل خلال الفترة المسائية، لتقديم الخدمات المرورية اللازمة للمواطنين.

وقالت المديرية في بيان لها أمس الأربعاء إن مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ أصدر تعليماته بتكليف وحدة تسجيل المركبات في قسم المرور والتراخيص بالمديرية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي خلال الفترة المسائية من الرابعة مساء إلى السابعة مساء.

وأكد الشامخ أن الأوامر التي صدرت للقيام بالعمل الإضافي داخل وحدة تسجيل المركبات لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين، من تسجيل السيارات وفحصها وغيرها من الخدمات العامة، من شأنها توفير أبسط السبل لخدمة المواطن.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن هذا القرار يأتي في إطار العمل على تذليل الصعاب أمام تقديم الخدمات المرورية للمواطنين داخل مدينة بنغازي.

 

19 أكتوبر، 2023 2:45 م
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