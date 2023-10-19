بسبب تلاعبه بأوراق رسمية.. حبس مدير مستشفى ونزريك القروي

19 أكتوبر، 2023 2:01 م
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أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة بحبس مدير مستشفى ونزريك القروي في الجنوب الغربي، بعد تلاعبه بأوراق رسمية تتعلق بتوريد المعدات الطبية للمستشفى.

وقال مكتب النائب العام، أمس الأربعاء، أن النيابة حققت في تجاوزات بخصوص تنفيذ عقود توريد المعدات، واتضح تورط المتهم في وضع وثائق رسمية تفيد تسلم معدات ومستلزمات طبية تقدر بسبعة ملايين و969 ألف دينار على خلاف الحقيقة.

وأوضح المكتب أن الضرر وقع بالمستشفى نظرا لصرف المبلغ المالي المخصص لتلك المعدات دون تسلمها، ولذا بعد انتهاء استجواب مسؤول المؤسسة، قرر المحقق حبسه على ذمة القضية.

19 أكتوبر، 2023 2:01 م
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