بايدن: تحدثت إلى الرئيس المصري لتعميق التنسيق لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة

أخبار ليبيا 24

قال، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنّه تحدث إلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لتعميق التنسيق بشأن تقديم المساعدة الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين في غزة.

وأضاف بايدن، عبر موقع “إكس”: “سنعمل معًا على الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ومنع التصعيد، وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم”.

يأتي ذلك بينما أعلن بايدن، الأربعاء، لدى وصوله إلى تل أبيب دعمه لإسرائيل، متعهدا بالتضامن معها ضد الفلسطينيين ودعم روايتها بأن الانفجار الذي أودى بحياة أعداد كبيرة في مستشفى بغزة نفذه مسلحون.

وقال بايدن، متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “لقد شعرت بحزن عميق وغضب شديد بسبب انفجار المستشفى في غزة أمس، وبناء على ما رأيته، يبدو كما لو أن ذلك قد تم من قبل الفريق الآخر، وليس من قبلكم”.

وأضاف بايدن: “لكن هناك الكثير من الأشخاص غير متأكدين، لذلك لدينا الكثير، وعلينا التغلب على الكثير من الأشياء”.

تهجير الفلسطينيين

من جانبه قال، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن الملايين من المصريين سيرفضون التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، مضيفا أن أي خطوة من هذا القبيل ستحول شبه الجزيرة إلى قاعدة لهجمات ضد إسرائيل.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن قطاع غزة يخضع فعليا للسيطرة الإسرائيلية، ويمكن بدلا من ذلك نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب الإسرائيلية “حتى يتم التعامل مع المسلحين”.

وقال السيسي: “ما يحدث الآن في غزة هو محاولة لإجبار السكان المدنيين على استقبال اللاجئين والهجرة إلى مصر، وهو أمر لا ينبغي قبوله”.

وأضاف أن “مصر ترفض أي محاولة لحل القضية الفلسطينية بالسبل العسكرية أو من خلال تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، وهو ما سيأتي على حساب دول المنطقة”.

وقال السيسي، إن الشعب المصري “سيخرج ويحتج بالملايين… إذا طُلب منه ذلك” ضد أي نزوح لسكان غزة إلى سيناء.