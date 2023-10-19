انتشال جثمانين وعدة أشلاء من وادي أم البريكات شرق درنة

19 أكتوبر، 2023 11:45 ص
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أخبار ليبيا 24

قامت فرق الإنقاذ التابعة لمركز لطب الطوارئ والدعم، بالتعاون مع قوات القيادة العامة، وهيئة البحث والتعرف على المفقودين وغطاسين متطوعين، بانتشال ثلاثة جثامين وأشلاء لضحايا كارثة فيضانات المنطقة الشرقية من وادي أم البريكات شرق مدينة درنة.

وبحسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد تم نقل الجثامين إلى مستشفى الوحدة الجراحية لاستكمال إجراءات الدفن.

وأشار المركز في بيانه إلى إصابة عنصرين في فرق المركز بإصابات جراء السقوط من أحد المنحدرات الصخرية.

19 أكتوبر، 2023 11:45 ص
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