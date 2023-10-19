النفط يستقر مرتفعا واحد بالمئة وسط مخاوف بشأن الشرق الأوسط

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس وسط قلق المتعاملين من احتمال تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر على ارتفاع واحد بالمئة، بما يعادل 88 سنتا، عند 92.38 دولارا للبرميل.

في حين ارتفعت التسوية في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، والتي تنتهي يوم الجمعة، 1.05 دولار، أو 1.2 بالمئة، عند 89.37 دولارا للبرميل.

وعند أدنى مستويات الجلسة، انخفض كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار واحد للبرميل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للجنود المتجمعين على حدود غزة إنهم سيرون قريبا الجيب الفلسطيني “من الداخل” في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع بهدف القضاء على حماس قد يكون وشيكًا.

واقتربت شاحنات المساعدات المصرية من المعبر الوحيد إلى غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، لكنها لم تمر رغم طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن للسماح بالمساعدات.

وبحسب رويترز، قال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك: “ما زلنا في حالة تغير مستمر واحتمال التصعيد، خاصة من العالم العربي، يمثل مشكلة”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية في سوريا أسقطت طائرتين بدون طيار كانتا تستهدفهما، مما أدى إلى وقوع بعض الإصابات الطفيفة.

وتلقت الأسعار الدعم في وقت لاحق من الجلسة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي “سيتحرك بحذر” بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد ويضعف الطلب على الوقود.