المسروقات تقدر بـ 600 ألف دينار.. اكتشاف مرتكب جريمة سرقة منزل في بنغازي

19 أكتوبر، 2023 8:27 م
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أخبار ليبيا 24

تمكن، فريق مسرح الجريمة والبصمات التابع لجهاز المباحث الجنائية فرع بنغازي، من اكتشاف مرتكب جريمة سرقة من داخل منزل في حي الحدائق.

وقال، جهاز المباحث الجنائية فرع بنغازي، إنّ عملية القبض جاءت بناء على البلاغ الوارد إلى مركز شرطة الحدائق بتاريخ 2023.09.25 بشأن قيام شخص مجهول الهوية بسرقة مبلغ مالي قدره 300 ألف دينار وذهب بقيمة 300 ألف دينار من داخل منزل يقع بمنطقة الحدائق.

وأضاف، باشر قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي بالبحث والتحري عن الفاعل. وبعد ضبط مشتبه به  وإحالته إلى جهاز المباحث الجنائية فرع بنغازي لغرض إجراء مقارنة للبصمات، وبعد إجراء المقارنة تبيّن تطابق بصمات المشتبه به مع البصمات التي تم رفعها من مسرح الجريمة.

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19 أكتوبر، 2023 8:27 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

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