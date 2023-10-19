“الكوني” يناقش آلية التعاون مع المجلس الوطني للتطوير ورفع كفاءة مؤسسات الدولة

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التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي التابع لرئاسة الوزراء، محمود الفطيسي، لمناقشة أطر التعاون في المواضيع المتعلقة بالحكم المحلي لاسيما المبادرة التي أطلقها الكوني للعمل بنظام المحافظات.

واستعرض الفطيسي، نتائج العمل الذي أقامه المجلس بالخصوص، واقترح تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين المجلس، والحكومة المنتهية للخروج بتوصيات تساهم في تنفيذ المبادرة.

وناقش اللقاء إمكانية التعاون بين المجلس الرئاسي والمجلس الوطني فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي لمؤسسات الدولة لرفع كفاءة منتسبيها.

بدوره، أكد الكوني على ضرورة تنفيذ برنامج التطوير المؤسسي نظرا لأهميته في خلق مؤسسات نموذجية.