السني يوضح سبب فشل مجلس الأمن في إصدار قرار لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين 

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قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن مجلس الأمن فشل في إصدار قرار لوقف انتهاكات العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وإدانتها.

وعزا السني سبب الفشل لأن مجلس الأمن تحول من مجلس للحفاظ على السلم والأمن الدوليين الي حلبة مصارعة سياسية على حساب شعوب العالم.

وتابع مندوب ليبيا :”ما يحدث في غزة هي إبادة جماعية وجريمة حرب، فهل تنتظرون راوندا جديدة؟ كفانا مواعظ ودروس عن حقوق الإنسان”.

وأكد السني أن ليبيا لا ترضى بالخلط بين المعتدي والمعتدى عليه ، وبين حق الدفاع عن النفس والمقاومة ضد الاحتلال.