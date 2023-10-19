الدبيبة: ندعم إجراء انتخابات وفق قوانين عادلة ولا تقصي أي طرف

19 أكتوبر، 2023 1:01 م
4

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته تدعم إقامة الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية وقابلة للتنفيذ وغير مفصلة لإنجاح أو إقصاء أي طرف.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الثامن للعام الجاري في طرابلس اليوم الخميس.

وأوضح رئيس الحكومة أن موقف الحكومة ثابت ولم ولن يتغير من تحقيق رغبة الشعب الليبي في إقامة انتخابات حرة ونزيهة وتجديد الشرعية للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف الدبيبة: “ثقتنا كبيرة في خيارات الشعب الليبي إذا مكنه الجاثمون على صدره أن يعبر عن رغبته بشكل مباشر”.

19 أكتوبر، 2023 1:01 م
4

المزيد من الأخبار

تكليف قسم مرور بنغازي بالعمل خلال الفترة المسائية

19 أكتوبر، 2023 2:45 م

العقوري يدعو إلى تحرك عربي لوقف العدوان على غزة

19 أكتوبر، 2023 2:26 م

ضمن مشروعات التنمية في الجنوب.. الدبيبة يوجه بمعالجة العوائق أمام صيانة طريق “غات – أوباري”

19 أكتوبر، 2023 2:12 م

مصلحة الجمارك تتفق مع تركيا على آلية لتفعيل الاتفاقية الجمركية

19 أكتوبر، 2023 2:04 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى