الدبيبة: ندعم إجراء انتخابات وفق قوانين عادلة ولا تقصي أي طرف

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته تدعم إقامة الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية وقابلة للتنفيذ وغير مفصلة لإنجاح أو إقصاء أي طرف.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الثامن للعام الجاري في طرابلس اليوم الخميس.

وأوضح رئيس الحكومة أن موقف الحكومة ثابت ولم ولن يتغير من تحقيق رغبة الشعب الليبي في إقامة انتخابات حرة ونزيهة وتجديد الشرعية للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف الدبيبة: “ثقتنا كبيرة في خيارات الشعب الليبي إذا مكنه الجاثمون على صدره أن يعبر عن رغبته بشكل مباشر”.