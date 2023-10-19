الدبيبة: على الدول العربية أن تتخذ موقفا تاريخيا لإيقاف الظلم الصارخ على أهلنا المحاصرون في غزة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن موقف الليبيين حكومةً وشعباً تجاه قضية الشعب الفلسطيني داعم لصموده ورافض لكل جرائم الاحتلال وهو موقف ثابت ولا يتغير.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الثامن للعام الجاري في طرابلس اليوم الخميس.

وأضاف الدبيبة في مستهل كلمته: “أجدد دعوتي لكل الدول العربية أن تتخذ موقفا تاريخيا لإيقاف الظلم الصارخ وأن تفتح الممرات الإنسانية والإغاثية لإنقاذ أهلنا المحاصرون في قطاع غزة”.

وتابع: “كان لازما علينا أن نبدأ الحديث عن غزة ونسأل الله أن يتولاهم برحمته وتأييده ونصره”.

وأمس الأربعاء، قال الدبيبة: “استهداف المدنيين العزل وقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس والحصار الخانق اللاإنساني لقطاع غزة يعد إبادة جماعية وجرائم حرب ووصمة عار يسطرها التاريخ على جبين الاحتلال وداعميه”، وفق مقطع فيديو بثته منصة حكومتنا.

واعتبر أن مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة تعبر عن الوجه البشع للاحتلال الإسرائيلي وآلة القتل البغيضة التي تتبجح بالقوة والدعم المتغطرس اللامحدود.

وقال الدبيبة إن “ليبيا شعبًا وحكومة لن تدخر أي جهد في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية على وجه السرعة وضمان عبورها وإنقاذ غزة”.

وأشار في ذات السياق إلى تعبير الليبيين عن تضامنهم مع الفلسطينيين في الميادين عبر المظاهرات المستمرة دعمًا لغزة المحاصرة.

ووجه حديثه لزعماء الدول العربية قائلًا: “قضية فلسطين المحورية موحدة لكل شعوبنا التي تأمل منا أن يكون لنا موقف حازم يجبر المعتدي المحتل وداعميه على وقف العدوان”.