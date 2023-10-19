الدبيبة: الحكومة نجحت في نقل البلاد من حالة الحروب إلى التنمية والمشاريع 

أخبارليبيا24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن حكومته نجحت في نقل البلاد من حالة الحروب إلى التنمية والمشاريع.

وأضاف الدبيبة – خلال اجتماع مجلس الوزراء الثامن لعام 2023 – أن حكومة الوحدة الوطنية جعلت التنمية والمشاريع ثقافةً عامة وميدانًا للتسابق بين الجميع.

ونوه رئيس الحكومة إلى استمرار الحكومة في إجراءات ملف إعادة إعمار درنة، وهي جهود تسمو فوق كل التجاذبات السياسية.

وبحث مجلس الوزراء خطة البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي 2023-2026 التي تهدف، في مرحلتها الأولى، إلى استكمال وتنفيذ مشروعات الإمداد المائي ومحطات المعالجة للمدن الرئيسة الكبرى (19 مدينة)، والتي من المتوقع أن ينتفع من خدماتها 6,5 ملايين نسمة.

وأعلن مجلس الوزراء العمل لتدارس قرار لإنشاء منطقة بحرية جديدة تخضع لسلطة الدولة الليبية وتمُدّ الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلا بحريا بما لا يخالف القوانين الدولية أو يسبب اعتداء على الحدود البحرية للدول الأخرى.