الأردن ومصر.. «ستحدث كارثة إقليمية في حال اتساع نطاق الحرب على غزة»

19 أكتوبر، 2023 9:45 م
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الأردن ومصر.. «كارثة إقليمية في حال اتساع نطاق الحرب على غزة»

 

أخبار ليبيا 24

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «الوقف الفوري للحرب على غزة».

و أكد الطرقان في بيان مشترك، رفضهما «سياسة العقاب الجماعي» لقطاع غزة، محذرين من «كارثة إقليمية في حال اتساع نطاق تلك الحرب»

كما جدد الطرفان «موقف الأردن ومصر الموحّد الرافض سياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للأشقاء في غزة» بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق.. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن سيعتبر أي «محاولة لتهجير الفلسطينيين بمثابة إعلان حرب».

ونقل التلفزيون الأردني عن الصفدي قوله خلال جلسة طارئة لمجلس النواب الأردني: «نحن أمام الأصعب، وذاهبون إلى ما هو أسوأ في حال استمرت الحرب» مشيرًا إلى أن بلادهُ «تعمل بكامل جهوها لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، ووقف الضربات الإسرائيلية على القطاع» على حد قوله.

19 أكتوبر، 2023 9:45 م
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