ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق بشكل غير اعتيادي

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الحالة الجوية السائدة خلال اليوم الخميس واليومين القادمين حيث تشهد مناطق معظم البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل غير اعتيادي لهذا الوقت من العام، نتيجة تأثير كتلة هوائية ساخنة.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة ما بين 32 و38 درجة مئوية على المناطق الغربية، بينما تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية في المناطق الشمال الشرقي. أما في مناطق الجبل الأخضر، فمن المتوقع أن تبلغ حوالي 29 درجة مئوية، وتتراوح بين 30 و33 درجة مئوية في الجنوب الشرقي.

كما ستكون الرياح نشطة جنوبية الاتجاه في بعض المناطق الغربية، مما قد يتسبب في اثارة الأتربة والغبار وتقليل الرؤية الأفقية أحيانًا.

ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة تدريجياً اعتبارًا من يوم السبت في مناطق الشمال الغربي.