“أبوزريبة” يبحث أهم الصعوبات المتعلقة بالعمل الأمني في المنطقة الجنوبية

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، مع مديريات أمن الجنوب، المشاكل والمختنقات التي تواجه المديريات والأجهزة الأمنية وفروعها بالمنطقة.

وناقش الاجتماع أهم الصعوبات المتعلقة بالعمل الأمني في المنطقة الجنوبية، وذلك من أجل معالجة المشاكل التي تواجههم ومن ضمنها شح الوقود والتباعد الجغرافي بين مديريات الأمن.

وأكد أبوزريبة على استمرار العمل بين الأجهزة الأمنية طبقاً لخطة عمل الغرفة الأمنية، من حيث المفرزات التي يتم ضبطها، مؤكداً على أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تفعيل مكتب المرأة والطفل عقب إصدار القرار الخاص بآليات عمل المكتب.

وتابع تداعيات هطول الأمطار على مدينة غات، حيث تم تقييم الأضرار وحصرها بغية توفير الامكانيات لكل فروع الأجهزة الأمنية الواقعة بمدينة غات فضلا عن مناقشة الوضع الأمني بمنفذ أيسين الحدودي.

وحضر الاجتماع رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، ومدير مكتب الشؤون السرية بالوزارة ومدير أمن الجفرة، ومدير أمن الشرقية، ومدير إدارة التفتيش بالمنطقة الجنوبية.