أبرزها إعادة إعمار درنة..المنفي يستعرض مع السفير الروسي عدد من المسائل 

أخبارليبيا24

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس مع سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين وجهات نظر الجانبين حول عدد من المسائل.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء في مكتب المنفي إلى إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة في منطقة الجبل الأخضر.

وتناول الجانبان سير العملية السياسية بالإضافة إلى الحرب على قطاع غزة، كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها في جميع المجالات، وتفعيل اللجنة المشتركة.

وعبر السفير الروسي عن دعم بلاده المبدئي واللامحدود لجهود اللجنة المالية العليا كآلية وطنية موحدة تتجاوز جميع أوجه الانقسام السياسي والمؤسسي واعتبارها نموذجا ًللعمل الليبي المشترك، بما يحقق تطبيق معايير الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق والعدالة في استخدام الموارد المالية لتنفيذ مشاريع التنمية.