مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بسبب سقوط دبابة من شاحنة في الخمس

18 أكتوبر، 2023 9:37 م
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أخبار ليبيا 24

لقي الشاب، عيسى شهوان، مصرعه إثر سقوط دبابة من على شاحنة بالطريق العام في مدينة الخمس غربي البلاد، كما تسبب سقوط الدبابة إلى إصابة شخصين آخرين.

وقال مسؤول أمني بمديرية أمن الخمس لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن حادثة سقوط الدبابة من أعلى الشاحنة التي كانت تنقلها كان حادث عرضي وغير مقصود، واستطرد قائلا: “كان هناك استهتار واضح وتهور وسرعة، فضلاً عن تردي الطريق العام”.

وأوضح المسؤول الأمني، أن حادثة سقوط الدبابة تسببت في تصادم سيارتين ونتج عنه وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات فوراً في الواقعة.

18 أكتوبر، 2023 9:37 م
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