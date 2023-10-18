ليبيا تؤكد رفضها التهجير القسري لسكان قطاع غزة

أخبار ليبيا 24

أكدت ليبيا رفضها أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة، الذي يواجه عدوانا غاشما من قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الجاري، حيث خلف العدوان سقوط آلاف الضحايا بين شهيد وجريح، وتدمير منازل المواطنين.

جاء ذلك على لسان المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، الذي مثل ليبيا في الاجتماع الاستثنائي العاجل للجنة التنفيذية والمفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي أقيم الأربعاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

واستهل الباعور كلمته بنقل موقف ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، الذي أعلنه كل من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق اليوم وأمس الثلاثاء، وفق بيان حكومة الوحدة.

وقدم الباعور تعازي ليبيا والليبيين إلى أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق الذين وقعوا ضحايا العدوان على المستشفى الأهلي المعمداني، الذي قصفته قوات الاحتلال أمس الثلاثاء، وأدوى بحياة مئات القتلى، غالبيتهم من المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن.

وأضاف الباعور: “نحن أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة شعوبنا تجاه الموقف العربي والإسلامي الرسمي، الذي لم يستطع طيلة العقود الماضية أن يكون مناصرا ومساندا للقضية الفلسطينية”. وأضاف: “نحن اليوم مجبرون على التحرك الاستثنائي والعاجل والحاسم، لإظهار موقف العالم الإسلامي والعربي الرافض التعنت الإسرائيلي”.

وتابع الباعور: “نرفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة، وأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض الأمر الواقع مثلما فرض أمر تناسي وتجاهل قضية اللاجئين الفلسطينيين في عامي 1948 و1967، وما تبعها من تهجير ممنهج عبر توسيع الاستيطان، وتهويد القدس”.

وأكد الباعور في ختام كلمته رفض ليبيا، وبكل وضوح، أي محاولات إسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة أو تقسيمه لقطاعات محاصرة ومفرقة.