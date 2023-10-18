لممارسة نشاط يضر باقتصاد البلاد.. حبس مسؤول بإدارة شركة مساهمة

أخبار ليبيا 24

أصدر النائب العام قراراً بحبس مسؤول بإدارة شركة مساهمة، متهم بممارسة نشاطاً ضاراً باقتصاد البلاد وتهريب المحروقات.

وقال مكتب النائب العام، إن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، تحقيق بواقعة الشروع في تهريب سبعة مستوعبات نقل بحري تحمل أربعين ألف لتر من وقود الديزل إلى خارج البلاد، عبر ميناء طرابلس البحري.

وأوضح مكتب النائب العام، أن المحقق بدء البحث بتتبع استدلال الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، وتأكد من ارتكاب الواقعة واتضح أن مفوض الشركة منخرط في تشكيل عصابي كان بصدد إخراج كميات من الوقود، باستعمال وثائق أقر فيها مكتب الخبرة زوراً أن البضاعة محل الإفصاح الجمركي هي مذيب عضوي (Wihet Spirit)؛ فبادر المحقق إلى إجراء استجواب مفوض الشركة ثم أمر بحبسه على ذمة التحقيق.

وأضاف مكتب النائب العام، أن تمت ملاحقة الضالعين في ارتكاب الواقعات الماسة بالاقتصاد، وأجرى تدبير قفل المحال التي استعملت في نشاط تهريب المحروقات.