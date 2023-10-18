طب الطوارئ ينتشل 4 جثث من ضحايا الفيضانات في درنة

18 أكتوبر، 2023 10:56 م
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أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، أنه تم انتشال 4 جثامين من ضحايا الفيضانات والسيول في مدينة درنة.

وأوضح مرسيط لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن عمليات البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة، وتم انتشال 4 جثث، وأن التمركزات المنتشرة بمدينة درنة عددها 9 مراكز، وتم تقديم الرعاية الصحية لعدد 309 متردد.

وأضاف مرسيط، أن فريقاً امريكياً وصل إلى مدينة درنة متخصص في امراض الباطنة والعلاج الطبيعي، وباشر عمله بإجراء الكشوفات الطبية في مستشفى الوحدة باب طبرق بدرنة.

18 أكتوبر، 2023 10:56 م
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