توقعات متفائلة حيال قطاع الزارعة المغربي

أخبار ليبيا 24

توقعت وزارة الفلاحة المغربية أن يحقق القطاع الزراعي نموًا طفيفًا خلال موسم 2022 – 2023 بمقدار 3 بالمئة.

وأوضحت الوزارة المغربية في أحدث بياناتٍ لها أن هذا النمو جاء «رغم ما شهده الموسم الفلاحي من سياق مناخي صعب وضعف تساقط الأمطار» حسب بيانها.

وفي سياقٍ منفصل.. قفز عجز الميزانية المغربي بنحو 190% خلال أول تسعة أشهر من 2023، بواقع 3.1 مليار دولار، وفق وزارة المالية المغربية.

وفي وقتٍ سابق.. حقق اقتصاد المغرب خلال الربع الثاني من 2023، نموًا بنسبة 2.3 بالمئة؛ بفضل تحسن الأنشطة الزراعية والتجارة الخارجية.

كما ارتفع حجم القروض البنكية في المغرب مع حلول نهاية أغسطس الماضي إلى 103.2 مليار دولار.

الحكومة المغربية أكدت أن الارتفاع جاء بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي، حيثُ استحوذت القروض العقارية على نحو الثلث، وفق الحكومة.