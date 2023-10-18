تكريم فريق المستشفى المصري الميداني في درنة

18 أكتوبر، 2023 10:48 م
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أخبار ليبيا 24

قام رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة ورئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، مع اللواء صدام حفتر قائد القوات البرية بتكريم الفريق الطبي العامل بالمستشفى الميداني المصري بمدينة درنة

وتضمن الحفل الذي أقيم في مطار الأبرق وحضره فراج عاقم وكيل وزير الداخلية بالإضافة إلى العديد من القيادات العسكرية والأمنية تقديم درع الحكومة الليبية وميداليات لكامل الفريق الطبي.

وأشاد رئيس الحكومة وقائد القوات البرية بجهود الفريق الطبي المصري معربا عن امتنانهم لكل ما قدموه لأهلنا بالمنطقة الشرقية وخاصة مدينة درنة.

وأعرب رئيس الوفد المصري عن فخره وسعادته بهذا الاعتراف، مشيدًا بالأمن والسلامة التي تتمتع بها المنطقة الشرقية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة.

18 أكتوبر، 2023 10:48 م
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