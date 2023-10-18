تصعيد جديد.. «حزب الله» يقصف موقع المالكية الإسرائيلي

أخبار ليبيا 24

تمكنت جماعة «حزب الله» اللبنانية اليوم الأربعاء من قصف موقع المالكية الإسرائيلي.

وبحسب ما أكدته الجماعة..فقد تمكنت من «قصف الموقع وتمت ‏إصابته بشكل مباشر، ما أدى إلى ‏إصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية»

وفي سياقٍ ذي صلة.. أطلقت الجماعة «يوم الغضب» تنديدًا بقصف إسرائيل مستشفى المعمداني في غزة، حيثُ دعا الحزب إلى إحياء اليوم بالتزامن مع حشودٍ ضخمة من المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في عوكر بالضاحية الشمالية للعاصمة بيروت.

وفي الأثناء.. احتشد مئات المحتجين الموالين للحزب أمام السفارة الفرنسية في بيروت، ورشقوا المبنى بالحجارة، يأتي ذلك بالتزامن مع اندلاع احتجاجات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بمدينتي صيدا وصور في جنوبي لبنان.

توتر الأوضاع في لبنان ودخول «حزب الله» على الخط دفع الولايات المتحدة لتحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان، وسمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في بيروت.